Rollheiser assume o protagonismo no Santos na ausência de Neymar

Argentino tem grande atuação contra o Fortaleza e mostra que está adaptado, após momento de irregularidade em sua chegada / Crédito: Jogada 10

O Santos começou a dar sinais que existe vida sem Neymar e que outro jogador pode assumir o protagonismo: Rollheiser. O argentino foi o grande nome do Peixe na vitória em cima do Fortaleza por 3 a 2, no Castelão, nesta quinta-feira (12), pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, a adaptação do jogador no futebol brasileiro demorou para acontecer.

Rollheiser foi o principal investimento do Peixe na temporada abaixo de Neymar. O clube venceu a disputa contra o Botafogo para contratar o jogador e desembolsou 11 milhões de euros (R$ 70,3 milhões) por 85% dos direitos econômicos do atleta de 24 anos. Contudo, ele demorou para engrenar. O meia-atacante estreou na fase final do Paulistão e ganhou minutos contra RB Bragantino e Corinthians, mas pouco fazer já que ainda estava se adaptando. Além de precisar se adaptar ao futebol brasileiro, Rollheiser teve que ganhar ritmo de jogo. Na temporada europeia foram 18 partidas, mas com pouco tempo em campo. A média no Benfica, seu antigo clube, era de 15 minutos por jogo. Rollheiser cresce sob 'nova direção' Com Pedro Caixinha, ele era um dos primeiros a ser substituído. Contudo, seu desempenho começou a mudar desde a lesão de Neymar e a saída do português. Rollheiser começou a receber mais minutos com Cleber Xavier e, assim, também chegou o protagonismo. Na primeira partida de Cleber Xavier, contra o CRB, pela Copa do Brasil, o argentino marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos. Contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, ele deu uma assistência e marcou o gol da vitória no Castelão.