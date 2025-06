Renê, do Fluminense, diz que Borussia é favorito, mas destaca: Podemos surpreender’

Além disso, o jogador reiterou que o elenco tem assistido vídeos do adversário para compreender as principais características do time aurinegro. Segundo o lateral, a bola aérea chamou a atenção, sobretudo em virtude da altura dos jogadores do Borussia, algo que necessita ser coibido no confronto.

“Já assistimos a dois vídeos deles, na parte defensiva e na parte ofensiva. Também já pedi alguns detalhes dos atacantes. Tudo o que a gente puder tirar para sair um passo à frente deles é importante. O time é muito alto. A gente não está acostumado com isso no Brasil. Tem que estar ligado na bola parada. Estamos trabalhando isso e nos preparando para estarmos prontos até terça-feira”, salientou.

“Não vai ser o individual que vai decidir o jogo. Estamos trabalhando em coletivo, um ajudando o outro. Se a gente jogar o nosso jogo, temos grande chance de sair com a vitória”, completou.