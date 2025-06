Perguntamos ao ChatGPT quem ganhará o Mundial de Clubes

Vamos, então, aos classificados. A primeira surpresa da simulação é logo no Grupo A, com o Palmeiras avançando em primeiro, em chave que também conta com Porto (POR), Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). Os portugueses passam em segundo.

O Mundial de Clubes da Fifa está chegando, e o Jogada10 perguntou à inteligência artificial do “ChatGPT” quem será o campeão. Além disso, pedimos uma simulação completa da competição, até para saber onde os brasileiros podem chegar. Alerta de spoiler: segundo a IA, três brasileiros avançam às oitavas de final, com um deles caindo na fase de grupos.

No Grupo B, o primeiro brasileiro a ser eliminado. Afinal, o Botafogo deu “azar” de cair em grupo com dois fortes europeus, incluindo o atual campeão da Champions, PSG. Dessa forma, avançam parisienses e o Atlético de Madrid (este, em segundo).

Bayern (ALE) e Boca Juniors (ARG) avançariam de fase no Grupo C, segundo o Chat. Mais uma surpresa, com a queda do Benfica (POR). Já no Grupo D, a simulação coloca Chelsea (ING) e Flamengo, em ordem, como classificados. Inter de Milão (ITA) e River Plate (ARG) avançariam no Grupo E, enquanto Dortmund (ALE) e Fluminense seriam os classificados no Grupo F.

Nos grupos seguintes, a lógica segue. Com Manchester City (ING) e Juventus (ITA) avançando, em ordem, no Grupo G, e Real Madrid (ESP) e Al-Hilal (SAU) passando no definitivo Grupo H.