Palmeiras trabalha estratégias ofensivas em treino nos EUA. Veja provável escalação

Verdão acerta últimos detalhes para o duelo contra o Porto, no domingo (15), pela primeira rodada do Super Mundial de Clubes

O Palmeiras realizou nesta sexta-feira (13, seu penúltimo treino visando sua estreia no Super Mundial de Clubes. O Verdão estreia contra o Porto, no próximo domingo (15), às 19h (de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey, pela primeira rodada da competição. E na última atividade realizada, o técnico Abel Ferreira priorizou ajustes técnicos no ataque.