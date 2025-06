Pai de Jamerson, do Vitória, chora ao ver lesão de filho, e vídeo comove web

Lateral rubro-negro passou por cirurgia ainda na noite da última quinta-feira, após deixar o Barradão de ambulância no empate com o Cruzeiro

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, nota-se um homem extremamente inquieto descendo as cadeiras superiores em direção ao alambrado. A expressão do pai do jogador comoveu quem estava presente, que pôde perceber, ainda que de longe, sua agonia com a presença da ambulância dentro de campo.

Na noite da última quinta-feira (12), o Barradão serviu de palco para uma das cenas mais tocantes desta edição de Campeonato Brasileiro. O lateral Jamerson, do Vitória, sofreu uma grave lesão aos 43 minutos da etapa inicial , após uma entrada violenta de Eduardo — que acabou expulso. A cena, aliás, fez o pai do jogador ir às lágrimas nas arquibancadas.

O confronto entre Vitória e Cruzeiro terminou empatado sem gols no Barradão — resultado ruim para ambos. Com um ponto somado, o Rubro-Negro se manteve fora do Z4, porém com os mesmos 11 pontos do 17º colocado, o Internacional. Já a Raposa deixou escapar a chance de ir à Data-Fifa como líder da competição.