Ortiz garante ‘clima bom’ no Flamengo e vê diversos desafios no Mundial

Às vésperas do início do Mundial de Clubes, o zagueiro Léo Ortiz garantiu que o grupo do Flamengo está em um “clima bom” para a competição. O defensor rubro-negro afirmou alta expectativa para atuar na competição, mas também ressaltou que diversos desafios para o clube se encaixar. “O clima é bom. Focados e preparados para esse momento. É uma competição diferente, primeira vez que vamos disputar uma Copa do Mundo de Clubes nesse formato. A expectativa está muito grande, são diversos desafios de diferentes países e continentes. Dá essa sensação de novo. Sair do Rio de Janeiro, vir para um lugar que não conhecemos, treinar em um lugar novo, conhecendo coisas novas. É sempre legal e uma experiência diferente”, afirmou.

O Flamengo estreia contra o Espérance, da Tunísia, na segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), na Filadélfia. Léo Ortiz frisou que o jogo será difícil por conta da força dos africanos. "É um jogo muito difícil. Os times africanos além de defensivamente serem fortes e físicos, tem jogadores do meio para frente que são muito técnicos. Principalmente da Tunísia, Marrocos, que são da mesma linha. Vamos estudar ainda mais de perto e com detalhes, o Filipe vai passar para nós. Também tenho um estafe que trabalha comigo e passa informações dos times que vamos jogar contra, dados mais detalhados, mais de um jogador específico que vai ficar próximo da zona que atuo", disse. Ortiz, aliás, também celebrou o bom momento defensivo da equipe do Flamengo. Dos 35 jogos da temporada, o Rubro-Negro sofreu apenas 17 gols. "Não só sem a bola, de pressionar alto e manter a linha de defesa lá no meio de campo praticamente, mas com a bola também. Sair jogando e em algum momento arriscar. É muito trabalho. Dentro do calendário temos dificuldade de ter sequência, em alguns jogos vemos que deixamos a desejar um pouquinho, por mais que ainda consigamos manter os números muito bons. Mas vale muito para isso que está acontecendo e para a nossa defesa ser a menos vazada do Brasileiro e da Libertadores, tudo é pelo conjunto", destacou.

Mais da coletiva de Léo Ortiz: Quer enfrentar quem no Mundial: “Falei o nome do Messi porque é um cara que marcou a época de todos aqui e esteve no topo. Ter a experiência de jogar contra clubes europeus principalmente, jogar contra outras culturas e maneiras de viver o jogo vai ser muito legal. Estou empolgado para isso. Eu não tive a oportunidade de jogar fora, vivenciar esses momentos será uma oportunidade única. Quer dizer, espero que não seja a única. Mas estou muito empolgado de enfrentar outros times e outras culturas. Jorginho: “A qualidade que tem, o currículo dispensa comentários. É um cara tranquilo, gente boa, nos primeiros dias já parece que está há muito tempo com a gente. Não posso falar muito de tática, mas pode jogar como primeiro ou segundo volante. Qualidade ele tem para fazer isso. Seja jogando com outro primeiro ou outro segundo e ele mais fixo. Tenho certeza que vai se adaptar fácil”.