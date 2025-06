Mundial terá jogadores de 22 países que nunca disputaram Copa do Mundo

Nova competição da Fifa conta com 998 atletas de 81 nacionalidades diferentes e visa aumentar a representatividade na elite do futebol

O futebol é muito mais do que um simples jogo, mas sim uma manifestação cultural, que tem o poder de refletir questões sociais. Assim, da mesma forma que ao redor do mundo, esse esporte está cada vez mais globalizado, algo que será refletido na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Afinal, vão conectar torcedores em 81 países ao redor do planeta, visto que esse é o número de nacionalidades dos 998 jogadores inscritos no torneio.