Mesmo sem atuar na rodada, Flamengo mantém a liderança do Brasileirão

Rubro-Negro observa, de longe, a derrota do Bragantino e o empate do Cruzeiro, portanto, fica em primeiro lugar antes do Mundial / Crédito: Jogada 10

O Flamengo está nos Estados Unidos e, mesmo sem entrar em campo pela 12ª rodada do Brasileirão, manteve a liderança. Isso porque seus concorrentes diretos, Bragantino e Cruzeiro, não venceram na rodada. O Rubro-Negro soma 24 pontos em 11 partidas. O Bragantino, mesmo jogando em casa, sofreu uma expulsão relâmpago e perdeu por 3 a 0 para o Bahia. Já o Cruzeiro, em um gramado praticamente impraticável, empatou com o Vitória no Barradão. Com esse resultado, os mineiros chegaram aos mesmos 24 pontos do Flamengo, mas ocupam o segundo lugar. O time paulista ficou em terceiro, com 23 pontos. O Palmeiras, que também disputa o Mundial, aparece na quarta colocação com 22.