Marlon Freitas define objetivo e vê Botafogo nos trilhos para o Mundial

Volante e capitão desfruta do momento do Alvinegro na competição: 'Ninguém nos deu nada de graça para chegarmos até aqui'

O Botafogo está se preparando para a disputa do Mundial de Clubes. Um dos destaques do time na conquista da Libertadores de 2024 e líder do elenco, Marlon Freitas definiu o primeiro objetivo do clube na competição inédita da Fifa. No entanto, ele enxerga que o time está no caminho certo para voltar a fazer boas atuações.

“Todo clube queria estar participando dessa competição. O Botafogo enfrentar um PSG era algo tão distante. Teria que ganhar Libertadores, torcer pro PSG ser campeão e enfrentá-los numa final de Mundial. Ninguém nos deu nada de graça para chegarmos até aqui. E hoje a gente tá aqui vivendo esse sonho de poder jogar contra esses clubes”, disse o jogador à Globo.