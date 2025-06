Leila destaca valor histórico do Mundial e descarta receio de assédio a jogadores do Palmeiras

O Palmeiras se prepara para estrear em uma das competições mais importantes de sua história. No próximo domingo (15), o Verdão inicia sua participação no Mundial de Clubes , contra o Porto, às 19h, em Nova Jersey.

“É uma competição única, a primeira. Todos os clubes têm interesse ou deveriam ter nesta competição que é única. Todos os clubes querem vencer, ninguém vem a passeio. Não estou aqui a passeio, estamos trabalhando muito. Ano que vem a Copa é aqui, interesse de todos os clubes é se saírem bem e conquistar o troféu maravilhoso”, enalteceu.

A competição pode atrair olhares de clubes do Mundo todo sob os jogadores alviverdes e também sobre o treinador Abel Ferreira. Entretanto, Leila não está preocupada com isso. A presidente acredita que a competição valoriza o trabalho de todos do grupo e que uma negociação só é feita com o interesse de ambas as partes.

“Fico muito feliz em participar desta Copa do Mundo porque valoriza o trabalho de todos nós. Não tenho receio nenhum de assédio a atletas ou treinador, porque no Palmeiras o contrato tem validade. Todos têm contrato e aqui, como o clube honra seus compromissos, os atletas também precisam. Para ser negociado, precisa do interesse do atleta, do Palmeiras e de algum interessado. Se não tiver interesse de alguma parte, o negócio não sai. Me baseio nos contratos em vigor”, afirmou.