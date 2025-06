Karoline cita reação de zagueiro do Flamengo com apelido: ‘Acha super divertido’

Defensor do Rubro-Negro ganhou alcunha depois do início do namoro, o qual ganhou popularidade nas redes sociais

A influenciadora Karoline Lima deu alguns detalhes do seu relacionamento com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, em entrevista ao portal “Lance”. Um dos temas que a modelo abordou foi o apelido que o jogador ganhou de “Karolino”. Ela comentou a reação e como o defensor lida com a alcunha, além da popularidade que a brincadeira passou a ter.

“Eu acho que ele se assustou um pouco, para ser sincera, porque me corrija se eu tiver errada, mas eu nunca vi um homem, jogador, ser conhecido como o nome da mulher. Na verdade, é sempre ao contrário, né? A fulana namorada do sicrano ou esposa do sicrano. Às vezes, nem sabem o nome dela e chamam de esposa do fulano. Eu acredito que ele (Léo Pereira) tenha refletido: ‘Caraca, o que tá acontecendo?'”, observou.