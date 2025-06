Jogadores do Uzbequistão ganham carro de R$ 320 mil por vaga na Copa

Presidente do país presenteou atletas e comissão técnica após classificação inédita

Após conquistarem a classificação inédita para a Copa do Mundo, os jogadores do Uzbequistão foram presenteados pelo presidente do país, Shavkat Mirziyoyev. Afinal, os atletas e a comissão técnica ganharam um BYD Seal U DM-i, carro avaliado em R$ 320 mil.

O Uzbequistão confirmou a vaga no último dia 5 após empate sem gols com o Emirados Árabes Unidos. O presidente Shavkat Mirziyoyev aproveitou a partida contra o Catar, em casa, e presenteou os jogadores e comissão técnico. A seleção uzbeque ainda venceu por 3 a 0.