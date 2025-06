Jhon Arias lidera ranking de colombianos mais valiosos no Mundial de Clubes

Um levantamento baseado nos dados do site Transfermarkt colocou Jhon Arias, atacante do Fluminense, como o colombiano mais valioso entre os jogadores inscritos no Mundial de Clubes da Fifa. Seu valor de mercado foi estimado em €17 milhões, o que equivale a R$108 milhões na cotação atual. O portal Lance! divulgou estas informações na última semana.

Arias conquistou títulos importantes pelo clube carioca e manteve regularidade em alto nível, o que explica sua valorização. Além dele, outros nomes também aparecem com destaque, como Richard Rios, do Palmeiras, avaliado em €16 milhões (R$ 102 milhões), e Kevin Castaño, do River Plate, com valor de €8 milhões (R$ 51 milhões).