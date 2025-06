Javier Mascherano comenta ida de Mastantuono para o Real Madrid

Atual técnico do Inter Miami comandou a joia formada no River Plate pela seleção argentin sub-20

A entrevista coletiva teve, como tema dominante, ser uma prévia da estreia do clube norte-americano no Mundial de Clubes. Integrante do Grupo A onde também estão Al-Ahly, Palmeiras e Porto, o time do país anfitrião joga contra o Al-Ahly, no próximo sábado (14), às 21h (de Brasília). O duelo em questão, inclusive, marca a abertura do torneio que acontece, pela primeira vez, neste formato.

Por ser ex-técnico de Franco Mastantuono na seleção da Argentina sub-20, Javier Mascherano, hoje técnico do Inter Miami, respondeu sobre a ida do meio-campista para o Real Madrid .

Entretanto, como o negócio envolvendo River, Real e Mastantuono se tornou oficial nesta sexta-feira (13), a pergunta envolvendo o compatriota de Mascherano surgiu de maneira natural. Algo sobre o qual o hoje treinador respondeu com uma série de elogios ao ex-comandado:

“Eu o treinei na seleção sub-20; É um jogador com um talento impressionante e uma mentalidade rara. Não é fácil encontrar garotos dessa idade com tanta personalidade.”

Na sequência, Javier Mascherano destacou que as características de Mastantuono se encaixam com a exigência do futebol europeu. Ambiente esse, aliás, onde Masc atuou por 12 anos (2006a 2018) entre clubes como West Ham, Liverpool e Barcelona.

“Ele está dando um grande passo. Está em um dos melhores clubes do mundo, como o River, mas quando clubes como Real Madrid e Barcelona o procuram, é difícil dizer não. Desejo a ele o melhor. Ele tem todas as características para ter sucesso na Europa. Cabe a ele, com o passar do tempo, manter seu nível e mostrar seu valor”, arrematou o técnico do Inter Miami.