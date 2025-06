Jardim revela papo com Eduardo após expulsão em lance forte com jogador do Vitória

Técnico da Raposa comenta sobre o lance que culminou no cartão vermelho ao meia celeste e a fratura de tornozelo de Jamerson, do Vitória

Leonardo Jardim revelou uma conversa com o meia Eduardo após expulsão no empate sem gols diante do Vitória pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico da Raposa comentou sobre o lance que culminou no cartão vermelho e a fratura de tornozelo de Jamerson, jogador do Vitória. Confira o vídeo!