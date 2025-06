Grupo Eagle indica exigências para negociar Adryelson com o Grêmio

John Textor, um dos proprietários do Lyon e do Grupo Eagle, sinalizou uma contraposta ao Grêmio com algumas exigências para liberar o zagueiro Adryelson. O empresário norte-americano aceita somente vender o jogador e pede 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 44 milhões na cotação atual). O planejamento é também incluir Gustavo Martins nas tratativas, pois há o interesse em contar com o mesmo como reforço no Botafogo. A informação é da “Rádio Gaúcha”.

A tendência é de que o Tricolor gaúcho mantenha a postura em não avançar nas negociações por Adryelson. A diretoria do Imortal já havia tomado esta decisão depois do Lyon se mostrar irredutível em concordar com outro molde a não ser uma venda. Anteriormente, o Grêmio propôs abdicar de alguns valores que teria direito para convencer o Lyon a negociar Adryelson.