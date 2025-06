Giroud fica surpreso com Jorginho no Mundial de Clubes

Francês não sabia que novo reforço do Flamengo poderia jogar competição e teceu elogios: 'Inteligente tecnicamente, eu amei jogar com ele'

Um dos jogadores mais experientes dos Los Angeles FC, o atacante Giroud elogiou o ex-companheiro de Chelsea Jorginho, recentemente contratado pelo Flamengo. O francês ainda se surpreendeu que o volante está apto a entrar em campo pelo Rubro-Negro na competição. Afinal, os dois jogaram juntos entre 2018 e 2021 pelos Blues.

“Sim! Eu vi que ele assinou pelo Flamengo. Ele pode jogar a Copa do Mundo? Uau, é bom para o Flamengo. É um ótimo controlador do meio-campo. Muito inteligente tecnicamente, eu amei jogar com ele. Acho que não é uma coisa boa para nós, mas é ótimo para o Flamengo. Ficamos muito felizes em vê-lo de novo, vivemos grandes momentos juntos”, disse o jogador.