Flamengo x América-MG (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Rubro-Negro e Coelho, que se enfrentam neste sábado (14), buscam seguir no G8 do Campeonato Brasileiro; saiba detalhes do duelo / Crédito: Jogada 10

Com boas atuações e para buscar embalo, o Flamengo enfrenta o América-MG, neste sábado (14), às 17h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Afinal, ambas as equipes querem seguir no G8 da competição para garantirem presença na próxima fase. Onde assistir A partida entre Flamengo e América-MG, pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino, aliás, terá a transmissão da TV Brasil.