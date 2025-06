Flamengo exibe imagens do clube na Times Square para o Mundial

Diante da oportunidade, o Flamengo exibiu um pequeno vídeo com imagens de trechos de jogos e da torcida do clube no Maracanã. Além disso, o material exibiu algumas mensagens em texto e atraiu a atenção de pessoas que passavam pelo local.

A três dias da estreia no Mundial de Clubes, o Flamengo promoveu uma ação na Times Square, um dos locais mais famosos de Nova Iorque. O clube fez uma pequena apresentação no local onde é conhecido pela abundância de telões em prédios.

“Qual clube de futebol tem a maior torcida do mundo?”, perguntava parte do trecho exibido. A resposta aparecia com o escudo do Flamengo seguida pela frase “45 milhões de corações”.