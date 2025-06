Filha de Gerson é resguardada por familiares após ataque de torcedores do Flamengo na web

Giovanna, de nove anos, passou a ser alvo de rubro-negros enfurecidos com a iminente saída do meia do clube carioca para o Zenit, da Rússia / Crédito: Jogada 10

Em meio à iminente transferência de Gerson para o Zenit, da Rússia, parte da torcida do Flamengo direcionou hostilidades à Giovanna, filha do astro, de nove anos. A situação ganhou contornos injustificáveis, e a mãe da menina, Greice Gonçalves, precisou intervir, O camisa 8 deve deixar o Rubro-Negro após a disputa do Mundial de Clubes, ou seja, na janela de julho. “Respeitem, por favor! Giovanna é só uma criança! Para quem gosta da Gi, eu (mãe) irei tirá-la das redes sociais e darei um tempo por aqui. Tem muita gente sem noção. Giovanna já sabe ler, e a partir do momento que tudo isso começa a afetar a minha filha, eu entendo que é hora de parar! Obrigada, e que Deus abençoe!”, escreveu Greice junto à foto da criança chorando.