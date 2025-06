Estádio de Fluminense x Borussia no Mundial passa por mudanças após críticas

Por exigência da Fifa, o estádio substituiu a grama sintética por grama natural. Dessa forma, o local atendeu aos padrões internacionais. Diferentemente do que ocorreu na Copa América do ano passado, também realizada nos Estados Unidos, a Fifa criou um grupo de observação para acompanhar o torneio sul-americano e anotou as principais reclamações — o gramado foi uma das mais recorrentes.

A discussão sobre grama sintética ou natural chegou aos Estados Unidos no Mundial de Clubes, e o Fluminense está no centro dela. Isso porque o time carioca enfrentará o Borussia Dortmund nesta terça-feira, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, que precisou trocar seu gramado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No caso do Mundial de Clubes, a entidade manteve a exigência de que os campos tenham medidas padrão: 105m x 68m. Por outro lado, na Copa América, organizada pela Conmebol, as críticas foram intensas, já que os gramados não seguiam um padrão fixo e as dimensões variavam de estádio para estádio. Inclusive, mesmo as arenas da NFL, que utilizam gramado sintético, precisaram realizar a troca para o natural.

Além disso, o MetLife Stadium não receberá apenas a estreia do Fluminense. O local também será palco do primeiro jogo do Palmeiras, contra o Porto, pelo Grupo A, e da grande decisão do Mundial de Clubes. No entanto, o estádio acumula inúmeras críticas e é considerado um dos piores gramados sintéticos da NFL. Por fim, vale destacar que, até 24 horas antes de cada jogo, as equipes podem realizar o reconhecimento do campo para avaliar suas reais condições.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.