Estádio de Botafogo x Seattle Sounders no Mundial passa por mudanças

Glorioso enfrenta o time norte-americano, neste domingo (15), às 23h (de Brasília), no Lumen Field, pela estreia do Mundial de Clubes

O Lumen Field, casa do Seattle Sounders, primeiro adversário do Botafogo no Mundial de Clubes, às 23h (horário de Brasília) deste domingo, passa por mudanças no gramado. Por determinação da Fifa, todos os estádios do torneio terão grama natural. Havia a expectativa de encontrar um “tapetinho” similar ao do Nilton Santos nos Estados.

Ainda segundo o “ge”, já foram vendidos 30 mil ingressos para a partida. A carga total é de 68 mil. Os preços são de R$ 200 a R$ 1.300.