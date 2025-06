Dudu sobre estreia pelo Atlético: ‘Acho que foi boa. Faltou o gol, né?’

Atuando mais pelo meio, o jogador começou como titular no time do técnico Cuca

O jogador comentou, ainda, sobre a disputa por vaga no time titular do Atlético. O atual elenco do Galo tem boas opções de nomes que atuam do meio para frente.

“Quem ganha com isso é o Atlético. Nosso papel é estar bem treinado para quando o Cuca decidir quem vai entrar, estar pronto”.

Jogou pelo meio contra o Internacional

Na coletiva de imprensa após a vitória diante do Inter, o técnico Cuca explicou a função do Dudu e fez uma avaliação do rendimento do jogador.

“Dudu fez uma função de meia. Ainda não jogou o que pode jogar, lógico. Entendemos, estava há bastante tempo sem jogar. É um jogador com um passe diferenciado, uma visão de jogo diferenciada. Ele sabe jogar pelos lados. Vamos utilizar ele conforme analisamos as partidas”, detalhou o técnico.