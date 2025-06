Dorival explica ausência de trio e vê evolução no Corinthians

O Corinthians ficou no empate em 1 a 1 com o Grêmio, nesta quinta-feira (12), em Porto Alegre, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, apesar de sair com um ponto do Rio Grande do Sul, o técnico Dorival Júnior precisou explicar a ausência do trio de convocados na partida.