Diniz faz apelo por renovação de Coutinho no Vasco: ‘É o desejo dele’

Um dos grandes responsáveis pelo resultado foi Philppe Coutinho, que tem contrato com o clube até o final de junho. O treinador ressaltou a atuação do jogador no dia de seu aniversário, destacou sua admiração pelo meia e engrossou o coro pela renovação do vínculo.

“Acredito que as coisas vão andar e ele vai ficar aqui com a gente. É o desejo dele, do Vasco, da torcida, meu. Está só no começo dessa trajetória com a minha presença, tenho muita conexão com o Philippe. Sou um grande admirador, sempre fui, do talento dele. E da pessoa, cada vez mais (à medida) que vou conhecendo. Um jogador do talento dele que tem uma humildade que se equipara. Acho que tem muito a oferecer à torcida do Vasco e ao futebol brasileiro. Costumo dizer que jogadores como o Philippe são um presente ao futebol brasileiro. Fez uma partida gigante hoje, dia do aniversário, Dia dos Namorados. Partida simbólica, que acho que não vai esquecer tão cedo”, ressaltou.

Performance positiva

A vitória no Morumbis esteve de acordo com aquilo que a equipe apresentou em campo. Essa avaliação de Diniz acontece por conta da derrota contra o Bragantino, onde o Vasco criou mais, mas o resultado acabou prevalecendo. O treinador recordou que, na partida anterior, a torcida não vaiou o time, mesmo com o revés em casa.

“Não conseguimos enxergar os sinais quando o resultado não vem. A gente patina, não amplia o olhar. O resultado foi condizente com o que performamos. Numa entrevista como essa, temos que ir com cuidado para falarmos. É tão difícil ganhar no Morumbi quanto a torcida do Vasco ver o time perder de 2 a 0 e não vaiar o time. Aquilo foi um grande sinal para os jogadores, falei isso. Não tínhamos que nos afundar. Acredito que se performarmos assim, vamos conseguir ter muitos resultados”, destacou.

Prioridades na pausa

Agora, Diniz só voltará à beira do campo no dia 13 de julho, após a pausa para o Mundial de Clubes, Neste intervalo, além de aproveitar as férias, o treinador espera encorpar a equipe por conta da sequência decisiva na Copa do Brasil e Sul-Americana e deixou em aberto a possibilidade de reforços.