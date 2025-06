Deco, ex-Fluminense, aponta ‘vantagem’ dos brasileiros no Mundial: ‘Época desgastante’

Ao longo da carreira, Deco, atual Diretor de futebol do Barcelona, brilhou na Europa, mas também teve uma passagem marcante no Brasil, com a camisa do Fluminense. Nesse sentido, o ex-jogador afirmou ter um carinho especial pelo clube carioca, que disputa o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Ele ressaltou que os times brasileiros podem levar vantagem na questão física, algo que será interessante de assistir.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Identificação com o Tricolor

Em 2010, o ex-atleta chegou ao Tricolor, que ainda não tinha seu atual Centro de Treinamento e possuía a tradicional Laranjeiras, bem distante da realidade vivida no futebol europeu. Mesmo com o baque inicial, Deco, que teve passagens por Porto, Barcelona e Chelsea, construiu uma identificação com o clube e a torcida, que nutre até hoje.

“Eu lembro que eu nunca tinha ido nas Laranjeiras. Na primeira vez que eu fui, eu estava com o Luizão, e ele falou: “Faz a benção e entra, porque não é nada a ver com o que você estava acostumado não” (risos). O Fluminense é um clube espetacular, todo mundo que joga lá se identifica. Foi um período muito bom. E depois também vi o clube se reestruturando, as coisas estão sempre progredindo lá. Mas foi engraçado. No Chelsea era tudo novo, recém-construído… mas no Fluminense foi legal, foi diferente (risos)”, relembrou.

“Tiveram três grandes clubes que marcaram a minha carreira. Porto, Barcelona e Fluminense. O Chelsea não foi uma história tão intensa porque eu fiquei só dois anos e era um momento em que eu estava querendo voltar para o Brasil. Ganhar a Champions com o Porto e com o Barcelona… e depois no Fluminense, foram momentos que me marcaram muito”, completou.