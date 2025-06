Corinthians questiona punição ao Palmeiras por gritos homofóbicos

O Corinthians reclamou com a CBF e o STJD sobre a punição ao Palmeiras por causa dos gritos homofóbicos contra o atacante Ángel Romero. Afinal, o Alvinegro considerou a pena branda e lembrou de quando foi punido com portões fechados pelo mesmo motivo no Brasileirão de 2023, de acordo com o portal “Meu Timão”.

“O Sport Club Corinthians Paulista reitera sua confiança nas instituições desportivas nacionais, mas, ao mesmo tempo, entende ser seu dever institucional externar publicamente sua discordância quanto aos critérios adotados no caso em tela, esperando que, no âmbito recursal ou em futuras decisões, a Justiça Desportiva possa reafirmar, com firmeza e coerência, seu compromisso com o combate à discriminação no esporte em todas as suas formas”, disse o Corinthians em ofício.