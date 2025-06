Copacabana receberá ‘Fan Zone’ para jogos dos cariocas no Mundial de Clubes

Evento, que lembra a Fifa Fan Fest em épocas de Copa do Mundo, ocorrerá entre 15 e 25 de junho, com possibilidade de extensão; saiba!

A entrada para o evento, que tem capacidade para 7 mil torcedores por dia, será gratuita, mas com necessidade de retirar ingresso no site Sympla. Serão dois telões gigantes para a transmissão dos jogos nos dias que Botafogo, Flamengo e Fluminense entrarem em campo, além de shows, experiências culturais, atrações para os torcedores e diversas opções gastronômicas. O projeto também inclui ações de sustentabilidade, como coleta seletiva de resíduos e doação de materiais para comunidades e iniciativas sociais da cidade.

A Fifa realizará em conjunto com a Prefeitura do Rio a “Fan Zone”, espaço dedicado aos torcedores para acompanharem ao Mundial de Clubes, marcado para começar neste sábado (14/6). O evento, que lembra a Fifa Fan Fest em épocas de Copa do Mundo, está inicialmente previsto para funcionar entre os dias 15 e 25 de junho na icônica Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Há, no entanto, a possibilidade de extensão, a depender da campanha dos times cariocas na competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Perguntamos ao ChatGPT quem ganhará o Mundial de Clubes

Todos os jogos dos cariocas no Mundial de Clubes

Estão previstas exibições de pelo menos 15 partidas na fase de grupos, incluindo os nove jogos envolvendo cariocas. A abertura é no domingo (15), às 15h (de Brasília). O primeiro confronto a passar é PSG (FRA) x Atlético de Madrid (ESP), que abre o Grupo B (o do Botafogo). Mais tarde, às 19h, Palmeiras x Porto (POR) será a atração. Ao fim deste prélio, haverá (entre 21h e 22h25) o show do Botafogo Samba Clube, que precederá a transmissão de Botafogo x Seattle Sounders (EUA) – estreia do Glorioso no certame.

Outro show já confirmado é o de Dudu Nobre, grande nome do samba e pagode nacional. Ele se apresentará já na segunda-feira (16/6), às 20h. Será durante o jogo entre Boca Juniors (ARG) x Benfica (POR), mas como “esquenta” para a estreia do Flamengo no Mundial. O Rubro-Negro – time pelo qual Dudu nutre paixão – enfrenta o Esperánce (TUN), às 22h.

DJ Marlboro é a outra atração já confirmada – apresentação no dia 20. No entanto, além dos citados dias 15 e 16, a Fan Zone já tem eventos marcados para os dias 17, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 – datas em que os cariocas vão a campo.