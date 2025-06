Clube turco manifesta interesse na contratação de Neymar

Fenerbahçe teria demonstrado interesse formal no craque do Santos

O Fenerbahçe teria oferecido um contrato de um ano garantido com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Aliás, o clube turco tenta se aproveitar de uma cláusula contratual de Neymar com o Santos, que permite transferência sem custos para a Europa.

Em reta final de contrato, Neymar tem sido monitorado por clubes de todo o mundo. Contudo, o Santos ainda não recebeu nenhuma proposta pelo craque. O Fenerbahçe, da Turquia, no entanto, manifestou interesse formal ao Peixe, de acordo com o jornal turco “Fanatik”.

A tendência, no entanto, é que Neymar permaneça no Santos. Afinal, as partes estão negociando a renovação até junho de 2026 e não demonstram pressa para fechar o acordo. Contudo, o craque nunca escondeu o desejo de retornar ao futebol europeu.

Neymar retornou ao Santos no início deste ano após 12 anos no exterior. O craque, no entanto, sofreu com lesões e não conseguiu emplacar uma sequência de partidas. Assim, a permanência no clube após julho ficou ameaçada.

