Cleber Xavier admite ‘ansiedade’ por renovação de Neymar

Afinal, o meia-atacante tem contrato até 30 de junho e ainda não anunciou se irá renovar com o Peixe. Contudo, ele confirmou a ansiedade pela definição sobre a permanência do craque para planejar o restante da temporada.

O Santos somou três pontos importantes nesta quinta-feira (12), após bater o Fortaleza por 3 a 2 , fora de casa e sair da zona de rebaixamento. Assim, o Peixe encerra o primeiro semestre da temporada com esperança, mas com muito trabalho a ser feito durante a pausa para o Super Mundial de Clubes. Contudo, o principal assunto a estar sendo resolvido neste período é a renovação de Neymar . Algo que está dando ansiedade no torcedor e também no técnico Cleber Xavier.

“Não fui informado da situação do Neymar. Primeiramente, vamos descansar, os atletas vão receber um manual de trabalho físico para descansar trabalhando e depois temos mais 15 dias antes do jogo contra o Palmeiras. Quanto a novos jogadores, não é hora de falar disso. Com certeza, o Santos está ansioso. O torcedor está ansioso. Neymar é um dos melhores do Brasil. Dentro de um processo de crescimento, a gente espera”, falou Cleber Xavier.

A diretoria santista tenta convencer o staff do jogador e principalmente Neymar a permanecer no clube até dezembro de 2026, estendendo por mais seis meses o contrato inicialmente proposto. O vínculo atual termina no dia 30 de junho de 2025. Apesar disso, as partes não demonstram pressa para fechar o acordo em definitivo.

