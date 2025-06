CBF detalha tabela das quartas de final da Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (13) as datas dos confrontos únicos das quartas de final da Copa do Nordeste. Afinal, o documento detalha as datas, os horários e os locais das quatro partidas, que acontecerão entre 8 e 9 de julho (terça e quarta-feira).

No Barradão, o Vitória recebe o Confiança no dia 8, terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Os outros três jogos acontecem no dia seguinte. No Rei Pelé, o CSA recebe o Ferroviário, às 19h. Às 21h, o Sport enfrenta o Ceará, na Ilha do Retiro. Mais tarde, às 21h30, Bahia e Fortaleza, portanto, se enfrentam na Arena Fonte Nova.