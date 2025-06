CazéTV terá Chico Moedas como comentarista nos jogos do Flamengo no Mundial

Influencer estará nas transmissões de Rubro-Negro no torneio ao lado do lateral-direito Rodinei

Vale ressaltar que o influencer é torcedor do Rubro-Negro e é um dos principais nomes do canal “Aqueles Caras”, que soma cerca de 3,5 milhões de inscritos no Youtube. Além disso, ele já fez algumas participações pontuais no canal e soma mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

A CazéTV definiu mais um comentarista para as partidas do Flamengo no Mundial de Clubes. O influencer Chico Moedas fará parte das transmissões dos jogos da equipe carioca nos Estados Unidos ao lado do lateral Rodinei, de acordo com o “Lance!”.

O Flamengo, portanto, estreia no Mundial de Clubes na segunda-feira (16) contra o Espérance de Tunis, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Ainda pela fase de grupos vai enfrentar o Chelsea no mesmo estádio, em 20 de junho. e o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando, no dia 24 de junho.

Mundial de Clubes

O Super Mundial de Clubes de 2025 começa no domingo (15) e vai contar com quatro brasileiros na edição: Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. As equipes conquistaram a vaga através da conquista da Libertadores nos últimos anos.

Assim, Palmeiras está no Grupo A e vai enfrentar o Al Ahly, Inter Miami e Porto. Enquanto o Botafogo, no Grupo B, vai encarar o PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. No Grupo D, os desafios do Flamengo serão contra o Chelsea, Los Angeles FC e Espérance. Por fim, no Grupo F, o Fluminense disputa vaga com o Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD.

A CazéTV, portanto, vai transmitir todas as partidas do novo Mundial de Clubes, que também vai contar com clubes como o Real Madrid, Bayern de Munique e Inter de Milão.