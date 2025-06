Botafogo apresenta Arthur Cabral e Joaquín Corrêa

Atacante evitou comparações com Igor Jesus, enquanto argentino disse que conheceu o clube por ex-companheiro de time / Crédito: Jogada 10

O Botafogo apresentou nesta sexta-feira (13) os novos reforços que chegaram para a disputa do Mundial de Clubes. O atacante Arthur Cabral e o argentino Joaquin Correa falaram pela primeira vez como jogadores alvinegros. A dupla já participa dos treinamentos do Glorioso na Califórnia e estará à disposição de Renato Paiva para a partida contra o Seattle Sounders no próximo domingo (15), às 23h. O jogo marca a estreia do Botafogo na competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Briga por títulos e diferença com Igor Jesus O atacante Arthur Cabral chegou do Benfica elogiando o projeto alvinegro. Para o jogador, é uma honra poder disputar o Mundial e outros títulos que o Glorioso está na briga. O atleta também enfatizou que espera retribuir toda a confiança que recebeu em sua chegada. “Eu vim para o Botafogo pelo grande projeto. É uma grande equipe. Poder disputar o Mundial de Clubes e poder disputar títulos pesa muito para qualquer atleta. Quero honrar essa camisa e ser campeão. Quero retribuir toda a confiança”, afirmou. O atacante negou que será um substituto de Igor Jesus, que irá para o Nottingham Forest após o Mundial. Arthur destacou que possui características diferentes com relação ao seu companheiro e também reforçou que vive de fazer gols. “Em relação ao Igor, eu tenho características bem diferentes. Sou 9. Não venho para substituir ele, o Botafogo queria diferentes características. O centroavante vive de gol. Minha principal característica é essa, é onde eu gosto. Sempre me destaquei por fazer gols, quero continuar fazendo isso”, pontuou.

Indicação de amigo Já o argentino Joaquín Correa se mostrou muito feliz em sua chegada ao Botafogo. O jogador impressionou pela qualidade do português e explicou que conseguiu o aprendizado por conta da convivência com atletas brasileiros. “Tô muito feliz, ansioso para começar. Feliz pelo acolhimento dos meus companheiros, para mim é um desafio muito importante. Tenho muitos amigos brasileiros, conheci muitos nesses dez anos na Europa. É um ‘portunhol’. Lucas Leiva, Luiz Felipe, Luis Henrique, Andreas Pereira, muitos me ajudaram e jogaram juntos. Entendo e falo um pouquinho”, partilhou. Luis Henrique, citado pelo argentino, teve passagem pelo Botafogo no começo de sua carreira e no início da era Textor. Correa revelou que o companheiro sempre falava bem do clube e que ajudou na sua chegada ao Alvinegro.