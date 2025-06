Atuação do Vasco renova esperança por dias melhores

A atuação do Vasco na vitória sobre o São Paulo abre uma janela de esperança na torcida por uma participação digna no Campeonato Brasileiro. Em curto espaço de tempo, o técnico Fernando Diniz parece ter dado uma cara ao time, soberano no triunfo por 3 a 1 sobre a equipe tricolor , o primeiro fora de casa na competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Diniz assumiu o Vasco no olho do furacão. O time de São Januário vinha tropeçando nas próprias pernas. A diretoria havia demitido Fábio Carille e Felipe, ex-jogador do clube, assumira interinamente sem conseguir bons resultados. O novo treinador também não vinha de boa fase, dispensado pela Seleção Brasileira, pelo Fluminense e pelo Cruzeiro.

É claro que o Gigante da Colina não se transformou num esquadrão da noite para o dia. Longe disso. Mas, nas mãos de Diniz, começou a fazer atuações mais consistentes e viu despontar o garoto Ryan, um dos destaques do time.

Muito ainda falta na caminhada para que a equipe se torne sólida a ponto de brigar por algo maior neste Brasileiro, como a vaga na Libertadores. No entanto, com um mês para trabalhar até o retorno do campeonato, Diniz tem plenas condições de montar um time que possa fazer a torcida cruz-maltina, tão maltratada ao longo dos anos, sonhar com dias mais felizes, mesmo que ainda longe das tradições de uma camisa tão pesada no futebol nacional.