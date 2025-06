Athletico x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lados opostos na tabela, Furacão entra em campo pressionado por resultados, enquanto time do Pará busca entrada no G4

O Athletico entra em campo neste sábado (14) para enfrentar o Remo, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em lados opostos na tabela, o Furacão busca ao menos entrar no top 10 — ocupa atualmente a 14ª posição, enquanto a equipe paraense aparece em quinto lugar, com 20 pontos. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Athletico

Rebaixado em 2024, o Furacão iniciou a Série B com o objetivo de brigar pelo acesso, mas até o momento ocupa apenas a 12ª colocação, com 14 pontos em 11 rodadas. O time soma quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas. Na rodada anterior, perdeu em casa para o Atlético-GO. Agora, volta a jogar diante da torcida pressionado pela necessidade de vencer. No ataque, Luiz Fernando e Renan Peixoto são as principais esperanças de gol. A equipe é comandada por Odair Hellmann, que não ficará no banco de reservas por estar suspenso. Assim, que comandará é é o preparador físico Anderson Nicolau.

VEJA: CRB x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Remo

O Remo vive situação oposta. Com 20 pontos, ocupa a quinta colocação e sonha com o retorno à elite do futebol brasileiro. Tem a mesma pontuação do Coritiba, que abre o G4. Em 11 partidas, venceu cinco vezes, empatou cinco e perdeu somente uma. No jogo mais recente, superou o Operário em casa. O time ainda conta com o artilheiro da Série B, Pedro Rocha, que já marcou seis gols e está confirmado entre os titulares. Flávio Garcia segue no comando interinamente, enquanto a diretoria busca um novo técnico.

ATHLETICO X REMO

Campeonato Brasileiro Série B – 12ª rodada

Data-Hora: 14/6/2025 – sábado, às 18h30

Local: Ligga Arena

ATHLETICO: Mycael; Kauã Moares, Habraão, Léo e Esquivel; Felipinho, Patrick e Giuliano; João Cruz, Luiz Fernando e Renan Peixoto. Técnico: Odair Hellmann

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Alexis Alvarino, Reynaldo e Sávio; Janderson, Giovanni Pavani, Pedro Castro e Pedro Rocha; Adaílton. Técnico: Flávio Garcia (interino).

Árbitro:

Assistentes:

VAR: