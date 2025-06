Atacante do Grêmio viaja mais de 800km de carro para confronto contra o Corinthians

Jogador estava com a Seleção do Uruguai em Montevidéu; Ele foi titula em partida do Brasileirão, mas saiu antes do intervalo lesionado / Crédito: Jogada 10

O confronto entre Grêmio e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro teve uma situação curiosa a parte por conta da Data Fifa. Cristian Oliveira, atacante que estava com a Seleção do Uruguai em Montevidéu, fez uma viagem de mais de 800 km de carro para o confronto e ainda foi titular na partida. No entanto, saiu machucado ainda no primeiro tempo. Após o compromisso com o Uruguai na Data Fifa na última terça-feira (10), o jogador viajou de carro até Porto Alegre para o compromisso do Grêmio no Brasileirão – ele também fez o percurso de ida com o mesmo transporte, são cerca de 10 horas e 806 quilômetros entre as capitais.