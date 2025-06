Arthur Jorge diz que poderia ter ficado no Botafogo e conquistado mais títulos

Campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Glorioso, o técnico português preferiu fechar com o Al-Rayyan Sports Club, do Catar / Crédito: Jogada 10

Arthur Jorge deixou o Botafogo no fim de 2024, mas ainda acredita em um possível retorno, sentimento compartilhado por boa parte da torcida. Campeão da inédita Libertadores e também do Brasileirão no ano passado, o português comanda atualmente o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, e está de passagem pelo Rio de Janeiro. Durante sua estadia, Arthur aproveitou para receber condecorações oferecidas por cariocas e niteroienses na Câmara Municipal do Rio. Apesar da homenagem, ele acredita que poderia ter permanecido mais tempo no clube e conquistado novos títulos.