Alysson surpreende e vira a esperança no Grêmio

Revelação da base comandou produção ofensiva e se consagrou como o melhor jogador do Tricolor Gaúcho no empate com o Corinthians

O jovem atacante Alysson Edwards se credencia a ser uma grata surpresa no Grêmio. Afinal, mesmo com pouco tempo no profissional, superou a concorrência e se torna esperança em se consolidar como protagonista da equipe. No jogo com o Corinthians, ele foi o melhor jogador do Tricolor Gaúcho ao comandar a criação ofensiva.

O camisa 47, mesmo com pouco tempo no profissional, passou a ganhar minutagem. O Imortal oficializou a sua promoção ao elenco principal no começo de maio. A partir deste período, Alysson atuou em oito dos dez jogos possíveis, já que aproveitou as oportunidades com bons desempenhos.