Al-Ahly x Inter Miami: onde assistir, escalações e arbitragem

Com a presença de Lionel Messi em campo, adversários do Palmeiras fazem a partida de abertura do Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming, a partir das 21h (de Brasília). Como chega o Al-Ahly Maior campeão africano, o Al-Ahly se classificou após vencer três Champions africanas nos últimos cinco anos. Chega para tentar surpreender em seu grupo. Recentemente, o “Time do Povo” conquistou o Campeonato Egípcio e está nos Estados Unidos desde a última quinta-feira (5). Em sua preparação, o Al-Ahly enfrentou o Pachuca, um empate no tempo regulamentar e derrota nos pênaltis. No elenco, o grande reforço é o tunisiano Ben Romdhane, mas ele deve começar no banco. O veterano Trezéguet, que voltou ao Al-Ahly no início do ano, é um dos destaques da equipe e está confirmado para a partida de estreia. O técnico José Riveiro, que acertou com o Al-Ahly em maio após deixar o sul-africano Orlando Pirates, reconheceu a força do Inter Miami. Para ele, um jogador merece atenção mais do que especial: Messi.

“Lionel Messi ganhou tudo; alguns o consideram o maior jogador da história. Isso significa que teremos que nos esforçar muito nesta partida. Dito isso, estamos felizes em enfrentá-lo, mas ele não diminui o valor dos outros jogadores do Inter Miami. Enfim, estamos nos preparando para enfrentar o time inteiro deles, não apenas um jogador”, disse o treinador espanhol. Não deixe de conferir: as mascotes dos clubes que disputam o Mundial de Clubes Como chega o Inter Miami Apesar de ser o anfitrião da cidade, o Inter Miami não jogará em casa, já que atua no Lockhart Stadium. Na MLS, os Herons fazem uma boa temporada e ocupam a terceira colocação, com 29 pontos. Lionel Messi e Luis Suárez chegam ao torneio com a missão de se destacarem, mesmo atuando em uma equipe que está fora do cenário tradicional do futebol internacional.

O principal desfalque deve ser o espanhol Jordi Alba. O defensor se recuperou de uma lesão muscular, mas não está 100%. Com isso, deve nem ser relacionado para o jogo de estreia. Na coletiva, na véspera da partida, o treinador Javier Mascherano disse que este é o jogo-chave para o sucesso — ou não — do Inter Miami na competição. “Temos a intenção de chegar o mais longe possível. Assim, esta primeira partida é muito importante para começar bem”, disse Mascherano, que, claro, teve de comentar sobre Messi: