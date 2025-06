Vitória e Cruzeiro não saem do zero sob forte chuva em Salvador

Tempestade atrapalha o andamento da partida e times ficam no empate sem gols nesta 12ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Sob forte chuva em Salvador, Vitória e Cruzeiro ficaram no empate sem gols nesta quinta-feira (12), no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance que chamou mais atenção na partida, infelizmente, foi o momento em que o lateral-esquerdo Jamerson sofreu uma grave lesão e fraturou o tornozelo direito após um carrinho de Eduardo. O jogador da Raposa, inclusive, recebeu o cartão vermelho direto e o time mineiro jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos. Dessa maneira, o Cruzeiro desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão. A Raposa chegou aos mesmos 24 pontos do Flamengo. O número de vitórias entre as equipes é o mesmo, porém o Rubro-Negro tem ampla vantagem no saldo de gols. Além disso, o time mineiro contou com a derrota do Bragantino, terceiro colocado, para se manter na vice-liderança.

Por outro lado, o Vitória, mesmo com um jogador a mais desde os acréscimos do primeiro tempo, não conseguiu o triunfo em casa e segue na luta contra o rebaixamento. Com o resultado, o time baiano chegou a 11 pontos e, momentaneamente, saiu da zona de rebaixamento, agora na 16ª posição. Além disso, o Vitória precisa torcer por uma derrota do Vasco nesta 12ª rodada para não voltar ao Z-4 do Brasileirão. O tropeço em casa, nesta quinta-feira, foi a quarta partida consecutiva em que o Leão não vence na Série A. O jogo A forte chuva em Salvador encharcou o gramado e dificultou o andamento da partida. Assim, os times apostaram em cruzamentos e jogadas pelo alto. O time baiano levou perigo logo aos 9 minutos, quando Claudinho cruzou da direita e Lucas Braga cabeceou, mas Fabrício Bruno cortou. O Cruzeiro respondeu aos 22, com Matheus Pereira cruzando para Eduardo, que mandou de cabeça para fora. Aos 26, o Vitória teve uma boa chance. Jamerson cruzou para trás, Matheuzinho bateu da entrada da área, a bola desviou e saiu em escanteio. Quase no fim do primeiro tempo, aos 40, Villalba aproveitou sobra na área e acertou o travessão. No entanto, aos 44, o Cruzeiro ficou com um a menos depois que Eduardo deu um carrinho forte em Jamerson e foi expulso. O lateral do Vitória teve uma lesão grave na perna e saiu de ambulância. Já nos acréscimos, Kaio Jorge arriscou de fora da área e a bola passou muito perto da trave.