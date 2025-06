Villalba lamenta estado do gramado no empate com Vitória: ‘Impossível jogar assim’

Zagueiro do Cruzeiro critica condições do campo após forte chuva no Barradão e lamenta lesão grave sofrida por Jamerson ainda no primeiro tempo / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro ficou no empate sem gols diante do Vitória, nesta quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a forte chuva em Salvador roubou a cena no Barradão e o jogo foi muito fraco tecnicamente. Além disso, o lance que chamou mais atenção na partida, infelizmente, foi o momento em que o lateral-esquerdo Jamerson sofreu uma grave lesão e fraturou o tornozelo direito após um carrinho de Eduardo. O jogador da Raposa, inclusive, recebeu o cartão vermelho direto nos acréscimos do primeiro tempo. Após a partida, o zagueiro Villalba lamentou o estado do gramado. “É impossível jogar assim. O campo estava com muita água. Então, a questão de tentar jogar é impossível. Temos que tentar jogar longo e tentar ganhar a segunda bola. Infelizmente, isso realmente atrapalha nosso plano de jogo. Mas quero destacar o ponto que alcançamos com um jogador a menos, jogando o segundo tempo inteiro”, disse Villalba.