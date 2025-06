Vice-presidente do Nacional explica negociação de Nico López com o Fluminense

O Fluminense anunciou apenas uma contratação para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Trata-se de Soteldo, que defendia as cores do Santos. Antes disso, o clube carioca chegou a negociar com o atacante Nico López, do Nacional-URU, porém a transação não foi para frente por opção do próprio atleta.

Afinal, em entrevista à Carve Deportiva, Flavio Perchman, vice-presidente do clube, afirmou que a proposta do Tricolor, de 900 mil dólares (quase R$ 5 milhões), agradou. No entanto, após o acerto entre os clubes, o jogador voltou atrás em sua decisão de deixar a equipe uruguaia.