Ramón Díaz é cotado para assumir a seleção do Peru

Ex-técnico do Corinthians é visto como opção para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

Ramón Díaz, campeão paulista pelo Corinthians, está sendo cotado para assumir a seleção do Peru no próximo ciclo até a Copa do Mundo. As conversas ainda estão no começo, mas a federação peruana quer seguir negociando com o treinador argentino.

A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo e pelo jornal peruano ‘Líbero’. Ramón está sem clube desde que deixou o Corinthians, há dois meses.