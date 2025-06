Raio-X do River Plate, que está no Grupo E do Mundial de Clubes

A lendária agremiação argentina, com sua paixão e tradição copeira, busca o topo do mundo no novo formato do torneio

O River Plate chega ao Mundial de Clubes FIFA 2025 como um dos mais respeitados e apaixonados representantes do futebol argentino e sul-americano. Com uma história gloriosa, marcada por quatro títulos da Copa Libertadores e uma inconfundível tradição copeira, o time busca o topo do mundo e a consolidação de sua mística em um palco global.

Jogos do River Plate no Mundial 17/6 – 16h (de Brasília) River Plate x Urawa Red Diamonds– em Seattle

As vagas da Sul-América são distribuídas da seguinte forma: os quatro campeões da Copa Libertadores de 2021 a 2024, mais duas vagas que são preenchidas pelos times com melhor pontuação no ranking de desempenho da entidade sul-americana no período de quatro anos (2021-2024).Contudo, desde que não sejam do mesmo país que já tem um campeão da Libertadores classificado por esse período (limite de dois clubes por país via ranking, a menos que haja mais campeões do mesmo país).

Destaques do River Plate

O River Plate chega ao Mundial com uma mescla de jogadores experientes e jovens talentos promissores. No gol, o ídolo e campeão do mundo Franco Armani continua sendo uma referência de segurança e liderança. Na defesa, nomes como Paulo Díaz e o recém-retornado Germán Pezzella trazem solidez e experiência. No meio-campo, a visão de jogo e a qualidade técnica de Nacho Fernández, e a experiência de Matías Kranevitter e Maximiliano Meza.

No ataque, a capacidade de finalização de Miguel Borja é fundamental, e o jovem fenômeno Franco Mastantuono (de apenas 17 anos) é a grande promessa do clube, que já demonstra talento e personalidade para desequilibrar as partidas. Sobre o menino, um fato curioso: ele já está vendido ao Real Madrid e deveria se apresentar ao clube espanhol somente após a competição. No entanto, o gigante espanhol está tentando uma liberação na Fifa para que Mastantuono jogue com pelo Los Blancos.