Raio-X do Manchester City, que está no Grupo G do Mundial de Clubes

O Manchester City chega ao Mundial de Clubes com o objetivo de deixar para trás a temporada complicada que teve em 2024-25. Depois do primeiro ciclo sem títulos sob o comando de Pep Guardiola, o clube inglês aparece como um dos grandes candidatos a ficar com o troféu do torneio.

Os Cityzens integram o Grupo G do Mundial e vão ter a companhia europeia da Juventus, além dos marroquinos do Wydad e do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.