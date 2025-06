Raio-X do Borussia Dortmund, integrante do Grupo F do Mundial de Clubes

Adversário do Fluminense na estreia, Borussia chega ao Mundial após arrancada na reta final da temporada e com irmão de craque como reforço

Os Aurinegros integram o Grupo F do Mundial e terão o Tricolor como adversário, além dos sul-africanos do Mamelodi Sundowns e do Ulsan, da Coreia do Sul.

O Borussia Dortmund é um dos clubes alemães na disputa do Mundial de Clubes. Adversário do Fluminense na estreia, os aurinegros tiveram uma temporada complicada, mas conseguiram a reabilitação na reta final e chegam empolgados nos Estados Unidos.

O Borussia se classificou para o Mundial por conta do coeficiente UEFA, que abrangiu os anos entre 2021 e 2024. Os Aurinegros ficaram na sexta colocação entre as equipes que estavam elegíveis para conquistarem a vaga por esse critério.

Jogos do Borussia Dortmund no Mundial 17/6 – 13h (de Brasília) Fluminense x Borussia Dortmund – em Nova Jersey

Destaques do Borussia

O Borussia chega ao Mundial após uma temporada de altos e baixos. Depois de ter ficado com o vice-campeonato da Champions na temporada 2023/24, os Aurinegros não fizeram um bom primeiro semestre, mas cresceram no segundo. No torneio europeu, chegaram até as quartas de final e caíram para o Real Madrid. Na Bundesliga, chegaram a frequentar a segunda parte da tabela, mas conseguiram uma arrancada para terminar no G4.

O elenco não teve muitas alterações para a disputa do Mundial. As apostas seguem em Sabitzer, Ademeyemi e no atacante Guirassy. A novidade é o irmão de Jude Bellingham, Jobe, de 19 anos. O único brasileiro do time é Yan Couto, que disputa vaga com Ryerson.

Time-base (3-4-2-1)