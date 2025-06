Palmeiras x Fluminense (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Na abertura da 14ª rodada do Brasileirão de futebol feminino, Palmeiras e Fluminense medem forças, nesta sexta-feira (13), às 21h (de Brasília), na Arena Barueri. Assim, as duas equipes vivem realidades distintas na classificação, restando apenas dois jogos para o fim da primeira fase da competição nacional.

Afinal, as Meninas do Alviverde estão em quarto lugar, com 24 pontos, em 13 jogos. As Guerreiras, por sua vez, ocupam a 11ª posição, um a menos que o América-MG, que atualmente está no oitavo lugar (zona de classificação para as quartas de final do campeonato).