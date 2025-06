Palmeiras perde para Bragantino, mas continua líder do Brasileiro Sub-20

O líder Palmeiras foi surpreendido na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Afinal, perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (12), no Estádio Nabi Abi Chedid. Heittor anotou o gol das Crias da Academia, mas Vinícius Lago e Filipinho marcaram para os anfitriões.

Com o resultado, o Verdão segue com 27 pontos, no topo da tabela. São oito vitórias, três empates e duas derrotas, com 27 gols a favor e 15 sofridos. O Massa Bruta, por sua vez, chega a 26 somados e encosta de vez na disputa pela liderança.