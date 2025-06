Napoli anuncia a contratação do meio-campista Kevin De Bruyne

Belga, que deixou o City, assina contrato com clube italiano por duas temporadas, com opção de renovação automática por mais um

O Napoli anunciou a contratação de De Bruyne, de 33 anos, para a próxima temporada 2025/26. Assim, o belga assinou contrato por dois anos, com opção de renovação automática por mais um. A transferência aconteceu sem custos, visto que o meio-campista encerrou seu contrato com o Manchester City e estava sem clube no mercado.

Nesse sentido, o jogador já está em solo italiano para assinar o novo vínculo e passar por exames. No momento do desembarque, centenas de torcedores fizeram festa no Aeroporto Internacional de Roma e e na entrada hospital Villa Stuart.