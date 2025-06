MP pede investigações sobre suposto envolvimento de Bruno Henrique com apostas em cavalos

Denunciado por uma suposta manipulação de resultados esportivos, Bruno Henrique, do Flamengo, pode ter mais complicações jurídicas. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu uma apuração preliminar contra o atacante devido a uma suposta participação dele em um esquema de apostas de competições de cavalo. As informações são inicialmente do “g1”.